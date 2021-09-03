Владивосток, 3 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 3 сентября в режиме видеоконференции на площадке VI Восточного экономического форума принял участие в церемонии запуска второй технологической линии Амурского ГПЗ и гелиевого хаба ПАО «Газпром» во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Andrey Fimushkin Жидкий гелий

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«Открывается современный логистический центр по обслуживанию гелиевых контейнеров — масштабный новый логистический хаб будет перерабатывать гелий из Амурского газоперерабатывающего завода. Нужно сохранить высокий темп, динамику работ. После выхода на полную мощность к 2025 году центр должен стать крупнейшим в мире. Важную роль сыграет логистический хаб во Владивостоке, отсюда гелий будут отправлять в страны АТР. Такие перспективные проекты вносят большой вклад в развитие регионов», — прокомментировал Владимир Путин запуск хаба.

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Как сообщало ИА REGNUM, для развития проектов в ДФО появится венчурный фонд «Восход», в него будет вложено 10 млрд рублей инвестиций. Об этом 3 сентября сообщил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий VI Восточного экономического форума заведующий лабораторией физики высоких энергий Московского физико-технического института Тагир Аушев.