Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Carine06 Новак Джокович

В матче первого круга Джокович одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Джокович 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге Джокович сыграет с японским теннисистом Кеем Нисикори.