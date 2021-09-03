Кондрово, Калужская область, 3 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Компания по выращиванию осетровых, форели, салатов и зелени официально получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кондрово». Предполагаемый объем инвестиций — более 9 млн рублей. Об этом 33 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Радужная форель

Проект будет реализован на базе существующего промышленного комплекса. Продукция будет производиться для сети ресторанов. Планируемый объем производства при выходе на полную мощность составит 2 тонны осетровых рыб, 2 тонны форели и 12 тонн салата в год. Количество новых рабочих мест — 10. В основе производства — метод аквапоники. Это объединенное разведение рыбы и растений в системе с оборотным водоснабжением без использования почвы. Системы аквапоники обладают рядом преимуществ. Растворенные излишки питательных веществ восстанавливаются растениями, снижая объемы выбросов в окружающую среду и продлевая ресурс использования воды без её замены.

Моногород Кондрово Калужской области получил статус территории опережающего социально-экономического развития в ноябре 2020 года. В числе потенциальных резидентов ТОСЭР «Кондрово» — производители холодильного оборудования и бакалейных товаров. Создание территорий опережающего социально-экономического развития направлено на улучшение инвестиционного климата за счёт предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР. Это позволяет привлечь инвесторов, создать рабочие места, активизировать местный бизнес и повысить качество жизни в городе.