В калужском ТОСЭР «Кондрово» появился первый резидент
Кондрово, Калужская область, 3 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Компания по выращиванию осетровых, форели, салатов и зелени официально получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Кондрово». Предполагаемый объем инвестиций — более 9 млн рублей. Об этом 33 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.
Проект будет реализован на базе существующего промышленного комплекса. Продукция будет производиться для сети ресторанов. Планируемый объем производства при выходе на полную мощность составит 2 тонны осетровых рыб, 2 тонны форели и 12 тонн салата в год. Количество новых рабочих мест — 10. В основе производства — метод аквапоники. Это объединенное разведение рыбы и растений в системе с оборотным водоснабжением без использования почвы. Системы аквапоники обладают рядом преимуществ. Растворенные излишки питательных веществ восстанавливаются растениями, снижая объемы выбросов в окружающую среду и продлевая ресурс использования воды без её замены.
Моногород Кондрово Калужской области получил статус территории опережающего социально-экономического развития в ноябре 2020 года. В числе потенциальных резидентов ТОСЭР «Кондрово» — производители холодильного оборудования и бакалейных товаров. Создание территорий опережающего социально-экономического развития направлено на улучшение инвестиционного климата за счёт предоставления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР. Это позволяет привлечь инвесторов, создать рабочие места, активизировать местный бизнес и повысить качество жизни в городе.