Владивосток, 3 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В 2022 году материнский капитал в России будет проиндексирован. Об этом 3 сентября сообщил глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Размер <…> в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго», — приводит его слова РИА Новости.

Также глава Минтруда РФ уточнил, что в случае, если семьей ранее был получен материнский капитал на первого ребенка, доплата на второго составит 161 772 рубля.

В настоящее время российская семья может получить эту меру господдержки в размере 483 882 рубля на первого ребенка, а в случае рождения второго материнский капитал возрастет на 155 550 рублей и всего семья получит 639 432 рубля.

При этом материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов, а также на ежемесячную выплату на второго ребенка, рожденного (усыновленного) с 1 января 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что количество мер поддержки для семей с детьми в России недостаточное.