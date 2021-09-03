Самара, 3 сентября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Уголовные дела по фактам угрозы убийством и причинения телесных повреждений детям возбуждены в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Стражи порядка Сызранского района получили информацию о нанесении телесных повреждений девочке 2007 года рождения и подростку 2005 года рождения.

Было установлено, что 12 августа в поселке городского типа Междуреченск рядом с магазином по улице Парковая произошел конфликт из-за замечания, сделанного гражданами девочке по поводу отсутствия намордника на ее собаке.

Полицейские установили личности всех участников конфликта: женщины 1967 года рождения, девушки 1994 года рождения, мужчины 1983 года рождения, молодого человека 1994 года рождения и двух детей.

«В результате несовершеннолетним причинен легкий вред здоровью. У одного из участников инцидента — молодого человека 1994 г.р., гражданина России, проживающего на территории Сызранского района, стражи порядка изъяли игрушечный пластиковый пистолет черного цвета, которым он угрожал потерпевшему», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам причинения легкого вреда здоровью и угрозы убийством. Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.