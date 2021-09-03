Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM В Екатеринбурге возникнет улица имени умершего в феврале 2021 года директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Владимир Белоглазов Ugmk.com

Белоглазов известен своей работой в УГМК. Кроме того, он был причастен к созданию фонда «Город без наркотиков».

Назвать улицу на территории жилого комплекса «Изумрудный бор» именем Белоглазова предложила компания «УГМК-Застройщик». Инициативу одобрила городская комиссия по топонимике.

Как сообщало ИА REGNUM, в екатеринбургском микрорайоне Новокольцовский появится улица 100-летия Уральского федерального университета.

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