Улан-Удэ, 3 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. 55-летняя жительница Бурятии перечислила мошеннику, представившемуся британцем, 15 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, улан-удэнка познакомилась с якобы гражданином Соединённого королевства в мае 2019 года.

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Мужчина рассказал, что выиграл крупный тендер на строительство жилого жилого комплекса на Кипре, предложив жертве инвестировать в проект. Он обещал вернуть вложения с выгодой в 400%.

«Женщина согласилась и с помощью «консультанта», постоянно державшего с ней связь, перевела на счет около 15 миллионов рублей. Деньги она заняла у своих знакомых и родственников и продала часть имущества», — отметили в ведомстве.

Через два года, так и не получив доход и не сумев вернуть собственные средства, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.