Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

В матче второго круга Карацев одержал победу над представителем Австралии Джорданом Томпсоном. Встреча продолжалась 4 часа 40 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1.

Карацев 10 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, шесть ошибок на подаче и 6 из 18 брейков.

В третьем круге Карацев сыграет с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.