Москва, 3 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В России хранить законсервированные на зиму продукты можно только в официально оформленных индивидуальных кладовых, сообщил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

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Он напомнил, что с 1 января 2021 года в силу вступило постановление правительства о мерах противопожарной безопасности, в котором прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов, уточнил юрист.

«Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тыс. рублей», — цитирует его РИА Новости.

Жильцы домов часто используют места общего пользования под личные цели, а это жестко регламентируется законом. Поэтому не стоит путать их с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность, подытожил юрист.

Как сообщалоИА REGNUM, с 1 января 2021 года в России начали действовать новые правила противопожарного режима. Согласно документу, разводить костры на своих дачных участках и жарить шашлыки разрешается, но только с соблюдением необходимых мер пожарной безопасности. Так, открытый огонь следует разводить минимум в 20 метрах от дома или любого другого строения, огонь в мангале — в 10 метрах. Под рукой всегда нужно иметь первичные средства пожаротушения, к примеру, ведро с водой, в идеале, конечно, огнетушитель.