Оренбург, 3 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области за прошедшие сутки (2 сентября) зафиксировано 28 природных пожаров: три лесных и 25 травяных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Горящий мусор

Крупный лесной пожар бушевал на территории Соль-Илецкого городского округа возле населенного пункта. ЧП ликвидировано.

В Державинском участковом лесничестве Бузулукского района пожарным удалось сдержать огонь и не допустить до жилых домов.

На окраине села Ратчино Шарлыкского района горела сухая трава, пожар распространился на населенный пункт. Повреждено девять домов и 20 надворных построек.

В селе Николаевка Тюльганского района также пожар начался с возгорания сухой растительности. Огнем поврежден один нежилой дом, один дачный дом и 11 хозяйственных построек.

«Куда больше за минувшие сутки произошло пожаров техногенного характера. Зафиксировано 53 таких возгорания, причём 39 из них зарегистрированы как загорание мусора», — подчеркнули в ведомстве и добавили, что случаи мусоросжигания разные — от контейнеров твердых бытовых отходов до несанкционированных свалок.