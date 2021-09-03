Пекин, 3 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Компания Lynk & Co (китайско-шведский автомобильный бренд, принадлежащий Geely) на автомобильной выставке в Чэнду представила «заряженную» версию купе-кроссовера Lynk & Co 05+. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lynk & Co Lynk & Co 05+

По своим техническим характеристикам новая модель схожа с автомобилями Lynk & Co 03+ и 02 Hatchback. При этом мощность 2,0-литрового турбодвигателя Drive-E была увеличена с 254 л. с. и 350 Нм до 265 л. с. и 380 Нм.

В качестве трансмиссии Lynk & Co 05+ получил восьмиступенчатый «автомат». Привод у модели стоит полный с многодисковой муфтой BorgWarner на задней оси.

С 0 до «сотни» новый кроссовер разгоняется за 6,5 секунды. Максимальная скорость Lynk & Co 05+ составляет 230 км/ч.

Ранее на авторынке Китая представлен новый кроссовер Citroen Versailles C5 X, оснащенный 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 175 л. с.

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