Варшава, 3 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Правительство Польши представило доклад, в котором содержится прогноз, что средняя заработная плата в республике к 2025 году увеличится на 410 евро по сравнению с 2021 годом и составит не менее 7 111 злотых (1,5 тысячи евро), передает Rzeczpospolita.

Pixabay.com Очень солидная зарплата

В документе указано, что средняя зарплата в Польше уже в 2023 году превысит 6 тысяч злотых без вычета налогов (около 1 290 евро), а в 2025-м она составит 7 111 злотых (порядка 1 530 евро).

Тем не менее, в правительстве обращают внимание, что у зарплаты в 7 111 тысяч злотых через четыре года будет другая покупательную способность, поскольку также вырастут цены на продукты и услуги.