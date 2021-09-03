Бразилиа, 3 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Подозреваемого в подготовке теракта в бразильском городе Маринга (штат Парана) задержала федеральная полиция Бразилии, 2 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

anluze Наручники

Личность задержанного не разглашается. У подозреваемого изъяли ружье, а также множество муляжей оружия. В полиции отметили, что мужчина поддерживал прямые контакты с последователями радикального ислама за рубежом и собирался и отправиться в другие страны для вступления в ряды террористических организаций.

В заявлении ведомства также говорится, что подозреваемый распространял в интернете видеоролики, на которых позволял экстремистские высказывания и делился планами совершить теракт. Кроме того, подчеркивается, что задержанный ранее привлекался в Бразилии к уголовной ответственности за убийство, попытку разбоя и незаконное хранение огнестрельного оружия.

В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит тюремный срок до 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа три человека погибли в результате атак на три отделения банков в бразильском городе Арасатуба в штате Сан-Паулу. Преступники брали в заложники прохожих, а также людей из проезжавших мимо автолюбителей, чтобы прикрываться ими от полицейских.