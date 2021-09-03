Владивосток, 3 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Создание истребителя пятого поколения Checkmate будет профинансировано Россией самостоятельно, без привлечения инвестиций из-за рубежа. Об этом 3 сентября заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Kremlin.ru Денис Мантуров

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"Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств «Ростеха» и ОАК. Что касается иностранного участия — это не исключается», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мантуров утончил, что зарубежные заказчики могут профинансировать создание двухместного варианта этого истребителя.

«Иностранные коллеги часто просят двухместное решение, — например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнеров. Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами — вопрос актуальности», — указал глава Минпромторга.

При этом он отметил, что истребитель Checkmate является в первую очередь ориентированным для поставок на зарубежные рынки, однако это пока «в процессе принятия решения».

Напомним, показ легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate состоялся в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Эта машина будет иметь уменьшенную радиолокационную заметность, повышенную маневренность, а также элементы искусственного интеллекта.