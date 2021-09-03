Москва, 3 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Статус промышленного комплекса получили ещё три предприятия в Москве

Kurganobl.ru Промышленное производство

В Москве с начала 2021 года еще три предприятия получили статус промышленного комплекса. Это позволит им сэкономить на налогах, сообщается на сайте мэра столицы.

Налоговые льготы начнут получать Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Московский завод по производству плавленых сыров «Карат» и Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова.

Для столичных промышленных комплексов действует пониженная ставка налога на прибыль — 13,5% вместо 17%. На 80% снижены ставка земельного налога и арендная плата за землю, на 50%— ставка налога на имущество.

Как сообщает ИА REGNUM, всего в Москве статус промышленного комплекса присвоен 61 предприятию. На них работают более 70 тыс. человек.

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