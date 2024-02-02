Флоренция, Италия, 3 сентября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Сборная Италии сыграла вничью с командой Болгарии в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Флаг Италии

На 16-й минуте матча счёт открыл нападающий сборной Италии Федерико Кьеза. А 39-й минуте болгарский форвард Атанас Илиев восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день сборная Италии занимает первое место в турнирной таблице группы С, на счету команды 10 очков. Сборная Болгарии идёт на четвёртом месте с двумя очками.

Для сборной Италии под руководством Роберто Манчини этот матч стал 35-м подряд без поражений. «Скуадра адзурра» повторила мировой рекорд, установленный сборной Бразилии в период с 1993 по 1995 год, а также сборной Испании в 2007—2009 годах.

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