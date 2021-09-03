Москва, 3 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Финансовый кризис, подобный ситуации в 2008 — 2009 годах, может наступить в мире в 2023 году. Россия потеряет 1,4−2,4% ВВП, прогнозирует Центробанк РФ в своём проекте основных направлений денежно-кредитной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Проект включает базовый прогноз и три альтернативных сценария развития российской экономики, вероятность которых ниже. Это «усиление пандемии», «глобальная инфляция» и «финансовый кризис».

К кризису, отмечают в ЦБ, может привести увеличение глобального долга государств и компаний, чья финансовая устойчивость слаба. Усугубит ситуацию разрастание «спекулятивного» сегмента корпоративного долга и разрыв «пузырей» на рынках активов.

США при таком сценарии ужесточат денежно-кредитную политику, что вызовет беспокойство инвесторов по поводу перспектив возврата своих средств. Это приведёт в 2023 году к массовой продаже рискованных активов и обострению долговых проблем у стран с развивающимися рынками.

Такое развитие событий будет означать начало в первом квартале 2023 года масштабного кризиса с «длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением», похожего на кризис 2008—2009 годов. Спрос на нефть упадёт, цена снизится до $40 за баррель, но восстановится до $45 в следующем 2024 году.

Российский ВВП на фоне этого в 2023 году снизится на 1,4−2,4%, а ключевая ставка вырастет до 8,3−9,3%. Темпы прироста экономики РФ при этом к 2024 году подрастут до 3−4%, а ставка снизится до 4,3−5,3%.

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