Самара, 3 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Самарская область стала приоритетным пилотным регионом по разработке и внедрению передовых цифровых технологий. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Соответствующее соглашение было подписано министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым, главой Самарской области Дмитрием Азаровым и председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.

Отмечается, что в регионе планируют устранить цифровое неравенство между крупными городами и малыми населенными пунктами: все жители региона получат качественные услуги связи и высокоскоростной доступ в интернет.

Сообщается, что флагманом по подготовке специалистов IT-сферы станет Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. А предприятиям, которые работают над созданием и внедрением передовых технологий будет оказана серьезная поддержка. В Самарской области планируют создать цифровую экосистему, что отразится на качестве жизни людей.

«Самарская область становится большим полигоном по «обкатке» новых решений и технологий. Регион в качестве пилотного выбран не случайно. Он организационно, технически готов к тому, чтобы стать ключевой площадкой. И те наработки, которые есть в области, например, «Умная дорога», мы будем брать на вооружение и распространять, транслировать на всю страну. Цифровая трансформация всех сфер жизни общества — это общенациональный приоритет развития России, и Самарская область является одним из лидеров», — приводит пресс-служба слова Шадаева.