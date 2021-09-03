Варшава, 3 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Представитель параолимпийской сборной Польши Шимон Совиньский 2 сентября завоевал на проходящих в Токио Параолимписких играх серебряную медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров (категория SH1). Об этом сообщает Polskie Radio.

Спортивная стрельба

Совиньский занял второе место с результатом 21 очко. Золотую медаль в данной дисциплине завоевал представитель Китая Хуан Син, установив новый параолимпийский рекорд —27 очков. Нижнюю ступеньку пьедестала занял украинский спортсмен Алексей Денисюк, набрав 20 очков.

Серебро Шимона Совиньского является первой в истории Параолимпийских игр медалью в копилке сборной Польши в стрельбе.

В настоящий момент в копилке сборной Польши находятся 22 медали, пять из которых — золотые. В общем зачете республика занимает 21 место. Параолимпиада в Токио завершится 5 сентября.