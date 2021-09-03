Тутаев, Ярославская область, 3 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В посёлке Константиновский Ярославской области вечером 2 сентября произошёл пожар в жилом доме на улице Депутатской, в котором пострадали два человека. Об этом сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Страница Дмитрия Юнусова в Facebook Последствия пожара

Как сообщают жители в социальных сетях, пожару предшествовал хлопок. Но версия о взрыве газа не подтвердилась.

«По результатам предварительного обследования взрыв газа не подтвердился, у газового оборудования отсутствуют характерные повреждения. Причины пожара устанавливают специалисты. Держим ситуацию на особом контроле», — сообщил Дмитрий Юнусов.

По неофициальным данным хлопок мог произойти из-за возгорания паров разлитого в квартире бензина или другого легковоспламеняющегося вещества. Проверяется версия, что этому способствовало состояние алкогольного опьянения одного из жителей. На данный момент известно о двух пострадавших.

«Эвакуированы жители 15 квартир, двое госпитализированы в город Ярославль. Сотрудники администрации района также находятся на месте. Желающим предложено временное размещение в муниципальной гостинице. На данный час жители повреждённых квартир отправились к родственникам. Их двери заперты, у дома до утра организовано дежурство сотрудников органов внутренних дел», — сообщил глава района Дмитрий Юнусов.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.