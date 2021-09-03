Был хлопок: в Ярославской области загорелся жилой дом
Тутаев, Ярославская область, 3 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В посёлке Константиновский Ярославской области вечером 2 сентября произошёл пожар в жилом доме на улице Депутатской, в котором пострадали два человека. Об этом сообщил глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.
Как сообщают жители в социальных сетях, пожару предшествовал хлопок. Но версия о взрыве газа не подтвердилась.
По неофициальным данным хлопок мог произойти из-за возгорания паров разлитого в квартире бензина или другого легковоспламеняющегося вещества. Проверяется версия, что этому способствовало состояние алкогольного опьянения одного из жителей. На данный момент известно о двух пострадавших.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.