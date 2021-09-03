Оренбург, 3 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Под колеса грузовой «Газели» попал пешеход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД п Оренбургский области.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Утром 3 сентября на Шарлыкском шоссе грузовой автомобиль сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Пешеход вел велосипед.

От полученных травм горожанин скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в полиции.