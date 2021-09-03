Сеул, 3 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц выросли на $5,25 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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Согласно опубликованным данным, на конец августа 2021 года валютные резервы страны составили $463,93 млрд.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с увеличением объёмов активов в других иностранных валютах в перерасчёте на доллары США.

Ценные бумаги выросли на $3,4 млрд, до $418,3 млрд, однако депозиты, напротив, сократились на $9,8 млрд, до $20,9 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец июля Южная Корея занимает восьмое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,2 трлн, на втором месте была Япония — $1,3 трлн, на третьем месте Швейцария — $1,08 трлн.