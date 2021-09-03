Лима, 3 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Сборная Перу сыграла вничью с командой Уругвая в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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На 24-й минуте матча счёт открыл полузащитник сборной Перу Ренато Тапиа. А на спустя пять минут уругвайский хавбек Хиорхьян де Арраскаета восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день сборная Перу занимает девятое место в турнирной таблице, на счету команды пять очков. Сборная Уругвая идёт на четвёртом месте с девятью очками.

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