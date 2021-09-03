Владивосток, 3 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Для развития проектов в ДФО появится венчурный фонд «Восход», в него будет вложено 10 млрд рублей инвестиций. Об этом 3 сентября сообщил президенту РФ Владимиру Путину на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий VI Восточного экономического форума заведующий лабораторией физики высоких энергий Московского физико-технического института Тагир Аушев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Надо отметить, что это не просто бизнес-инвестиции, а так называемые смарт-мани, когда инвестор погружается глубоко в проект и является стратегическим партнёром этого проекта», — сказал Тагир Аушев.

Он отметил, что таким образом бизнес отреагировал на с одной стороны создаваемые в ДФО условия, а с другой стороны — на потребности региона в инвестициях. Создаст фонд группа компаний «Интеросс». Объём фонда будет составлять 10 млрд рублей, инвестиции вложат в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке проходит VI Восточный экономический форум. Мероприятие завершится 4 сентября.