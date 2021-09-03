Киев, 3 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают информацию о том, что украинский уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заместитель министра юстиции Иван Лищинанеожиданно отправлен в отставку, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 сентября.

Здание ЕСПЧ

Политолог Кирилл Киквидзе в своем комментарии отмечает, что по мнению помощников уволенного, это произошло по причине того, что ЕСПЧ, несмотря на всевозможное противодействие с украинской стороны, все же открыл производство по иску лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании под домашним арестом без предъявления доказательств вины.

«Помощники Лищины утверждают, что он сделал все возможное, но ЕСПЧ «просто не мог закрыть глаза на очевидное правонарушение со стороны государства». Они боятся Медведчука, до дрожи в коленках», — делает вывод эксперт.

Напомним, что Лищина был переназначен на должность заместителя министра юстиции Украины — уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

В конце августа Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В начале августа ЕСПЧ открыл первое производство по иску председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.