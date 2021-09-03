Махачкала, 3 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Дагестане рано утром 3 сентября произошло землетрясение. Его эпицентр находился на юге республики — в Цумадинском районе. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. По предварительным данным, никто не пострадал.

Yaelo Землетрясение

«Землетрясение магнитудой 4.3 произошло в Россия, Республика Дагестан, Цумадинский район. Согласно данным Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки произошли в 02:40», — пишет портал earthquaketrack.ru.

По данным Единой геофизической службы РАН, сегодня утром, 3 сентября, было зафиксировано также землетрясение в акватории Тихого океана рядом с Курилами. Его магнитуда составила 5,5.

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