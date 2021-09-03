Владивосток, 3 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Создание истребителя пятого поколения Checkmate не потребует привлечения зарубежных инвестиций. Об этом глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил 3 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

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По его словам, бюджет полностью свёрстан под создание нового истребителя. Предполагается финансирование по программам Минпромторга и привлечение внебюджетных средств «Ростеха» и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

«Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков», — подчеркнул Мантуров в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем он допустил иностранное участие, например, в создании двухместной версии истребителя. Иностранные коллеги часто просят двухместное решение, пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, легкий тактический самолёт Checkmate был представлен в июле 2021 года на авиасалоне МАКС.

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