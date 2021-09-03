Москва, 3 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Каждый день павильоны «Здоровая Москва» посещают более 1 тысячи человек. Горожане проходят в них комплексное обследование. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Павильон Здоровая Москва в Парке Горького. Пункты вакцинации в Москве

На сегодняшний день (3 сентября) в парках Москвы работает 45 павильонов «Здоровая Москва». В них без предварительной записи можно проверить состояние организма по целому ряду направлений.

Тем, кто переболел COVID-19, предлагается пройти расширенную диспансеризацию. Павильоны «Здоровая Москва» работают без выходных с 08:00 до 20:00 и будут открыты до конца сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в павильонах «Здоровая Москва» можно сделать прививку от коронавирусной инфекции.

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