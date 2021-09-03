Киев, 3 сентября 2021, 08:32 — REGNUM Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко высказался о необходимости введения санкций против «Газпрома» в случае блокирования поставок топлива из других стран.
По его словам, гарантии, которые нужны Украине, «это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через украинскую территорию».
Он добавил, что лучшей гарантией энергетической безопасности Украины станут контракты с европейскими компаниями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил прессе, что США пообещали ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», если его запуск спровоцирует небезопасную ситуацию для Украины с точки зрения энергетики.
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