Оренбург, 3 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Вечером 2 сентября и утром 3 сентября жители Оренбурга жалуются на запах гари и дым в разных районах города. Как сообщили в ГУ МЧС корреспонденту ИА REGNUM, горит сухая трава в СНТ «Буровик».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

Садовое некоммерческое товарищество расположено в южной пригородной части, недалеко от ул. Беляевская. Запах гари дошел до центра города. Дымом пахло и в районе «малой земли».

По данным ГУ МЧС по региону, пожарные борются с возгоранием травы вдоль лесополосы. Сейчас пожар локализован. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует. Пострадавших среди людей нет. Огонь повредил одну дачу. «Данные оперативные и подлежат уточнению», — подчеркнули в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в течение всего дня 2 сентября тушили крупный пожар в селе Ратчино Шарлыкского района. Огонь повредил девять домов, в том числе три жилых.