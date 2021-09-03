Прага, , 08:38 — REGNUM Несмотря на то, что отношения между Россией и Чехией из-за взрыва в 2014 году на складах во Врбетице, в котором Прага обвиняет Москву, находятся в «точке замерзания», полный разрыв с российской стороной оказался бы недальновидным. Об этом 2 сентября заявил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек в своей статье для издания Mlada fronta DNES.

Якуб Кулганек Mzv.cz

По слова главы МИД Чехии, ранее состоявшиеся саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в РФ показали, что полный разрыв отношений с Москвой является невозможным.

«Ни прибалтийские государства, ни Польша не прервали своих контактов с Москвой, хотя их отношения давно носят еще более острый характер, чем наши», — отметил он.

Также Кулганек указал, что, как он считает, после инцидента со взрывами во Врбетице российско-чешские отношения «находятся в точке замерзания».

«Полный отказ от отношений с Россией, к которому призывает часть политического спектра, был бы недальновидным… Мы должны стремиться к восстановлению взаимоотношений. Хотя это будет длинная дистанция и, несомненно, тернистая», — добавил чешский дипломат.

Напомним, в апреле текущего года чешская сторона обвинила Россию в якобы причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице, после чего выслала из страны 18 сотрудников посольства России, на что МИД РФ ответил высылкой 20 дипломатов из Чехии. При этом в Москве опровергли обвинения Праги, назвав их абсурдными, голословными и надуманными.