Сантьяго, 3 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Чили в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.

(сс) stux Футбол. Бразилия

Единственный гол в матче забил полузащитник Эвертон Рибейро на 64-й минуте.

На сегодняшний день сборная Бразилии занимает первое место в турнирной таблице, на счету команды 21 очко. Сборная Чили с шестью очками идёт на седьмом месте.

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