Самара, 3 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Десять тысяч рублей планируют выплатить сотрудникам Самарского государственного медицинского университета. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Медики

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Федеральный медицинский университет откликнулся на предложение главы региона Дмитрия Азарова и выдаст своим сотрудникам единовременные выплаты по примеру областных коллег.

«Рабочий день глава региона закончил звонком ректору СамГМУ Александру Колсанову. В ходе беседы с губернатором ректор сообщил, что тоже готов поддержать медработников из клиник медуниверститета (учреждение находится в федеральном подчинении), им выплатят единовременно 10 тысяч рублей — по аналогии с региональной выплатой, которую назначили медикам, работающим в системе областного здравоохранения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что выплата сотрудникам СамГМУ будет произведена в течение семи-десяти дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что все медицинские работники в Самарской области получат по десять тысяч рублей получат все медицинские работники в Самарской области.