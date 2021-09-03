Кабул, 3 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Финансовую помощь в размере $30 млн представили для возобновления работы международного аэропорта Кабула власти Катара и Турции, 2 сентября передал телеканал Tolo News со ссылкой на представителя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шер Мохаммеда Аббаса Станекзая.

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По его утверждению, воздушная гавань должна начать функционировать не позднее двух следующих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в международный аэропорт Кабула прибыли катарские специалисты, которые были направлены для изучения технического состояния объекта и определения действий по восстановлению его работы.

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