Каракас, 3 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Венесуэлы в матче девятого тура отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 3:1.

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На 31-й минуте сборная Венесуэлы осталась в меньшинстве после удаления защитника Луиса Мартинеса, который вышел на замену на 25-й минуте.

В составе сборной Аргентины голы забили Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа и Анхель Корреа. Венесуэла смогла ответить голом Йеферсона Сотельдо с пенальти.

Аргентинский нападающий Лионель Месси провёл на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

На сегодняшний день сборная Аргентины занимает второе место в турнирной таблице, на счету команды 15 очков. Сборная Венесуэлы с четырьмя очками идёт на последнем, 10-м, месте.