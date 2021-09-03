Казань, 3 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 3 сентября 688 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и одна женщина в возрасте от 45 до 83 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению вирусолога, детей следует прививать от COVID-19 вакциной «КовиВак», либо другой на аналогичной основе. У детей иной, нежели у взрослых, иммунный ответ и иная Т-клеточная память.

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