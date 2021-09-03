Тбилиси, , 08:26 — REGNUM Решение правительства Грузии отказаться от кредита Евросоюза в размере €75 млн «не поддается анализу». С таким заявлением 2 сентября выступила президент страны Саломе Зурабишвили, сообщает пресс-служба главы государства.

Саломе Зурабишвили Melberg

Она отметила, что из-за пандемии социальное положение жителей страны ухудшилось, поэтому Грузии рано отказываться от кредитов.

«Экономический аргумент правительства — необходимость сократить внешний долг — не поддается анализу, — сказала Зурабишвили. — Пока двузначный рост не отразится на благосостоянии общества, логику отказа от помощи будет трудно понять».

Президент заявила, что большинство жителей страны выступает за партнёрские отношения с Евросоюзом. По мнению Зурабишвили, такое поведение правительства Грузии может привести к ослаблению поддержки со стороны ЕС, что несёт рист дестабилизации ситуации в стране.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси отказывается от кредита на €75 млн, чтобы не увеличивать долговую нагрузку на страну. В представительстве ЕС в Грузии на это ответили, что эти деньги всё равно не были бы предоставлены, так как грузинское правительство не провело все реформы, которые были обещаны Брюсселю.

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