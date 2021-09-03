Владивосток, 3 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Предложение подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока поддержал президент России Владимир Путин. Такое заявление российский лидер сделал в рамках общения с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Речь идёт об увеличении кешбэка с 20 тыс. до 40 тыс. рублей в связи с тем, что туристический продукт на Дальнем Востоке дороже, чем в других регионах. Путин посчитал возможным поддержать выдвинутую инициативу.

«Для Дальнего Востока мы же ищем дополнительные ресурсы поддержать бизнес, а туристический бизнес — это перспективное направление, без всякого сомнения», — пояснил российский лидер.

При этом президент РФ уточнил, что на реализацию данной идеи понадобятся дополнительные ресурсы, поэтому ему «уже понятна» реакция главы Минфина Антона Силуанова. Обратившись к инициаторам этого предложения, Путин поблагодарил их за анализ ситуации и попросил оформить и проработать всё соответствующим образом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник президента Роснефти Роман Троценко в числе нескольких инициатив, призванных улучшить развитие внутреннего туризма на Дальнем Востоке, выдвинул предложение об увеличении туристического кешбэка для дальневосточников.