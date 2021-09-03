Тюмень, , 08:25 — REGNUM Департамент лесного комплекса Тюменской области обновляет штат открыл вакансии на руководящих должностях. В СМИ связывают это с масштабными лесными пожарами, которые произошли в конце весны и начале лета 2021 года в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар U.S. Department of Agriculture

Всего открыто девять вакансий — заместителя начальника отдела предоставления лесных участков, заместителя начальника и главного специалиста Тобольского межрайонного отдела федерального государственного лесного надзора, шести главных специалистов Тюменского и Ишимского межрайонного отдела федерального государственного лесного надзора. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борьбу с природными пожарами в 2021 году власти Тюменской области затратили 421 млн рублей, предварительный ущерб от природных пожаров, по словам главы региона Александра Моора, составил 160 млн рублей.

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