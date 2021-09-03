Шебалинский район, Алтай, 3 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Шебалинском районе Республики Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах наезда на двух пешеходов. Как сообщили корреспондент ИА REGNUMу в пресс-службе МВД по региону, авария произошла днём 2 сентября на улице Центральная села Камлак.

Иван Шилов ИА REGNUM КамАЗ

По данным ведомства, 54-летний водитель КамАЗ-541 150 сбил 13-летнюю девочку и 19-летнего жителя города Бийск Алтайского края, которые шли по правой обочине.

В результате происшествия школьницу госпитализировали в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Молодого человека также доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

«Водитель грузовика был трезвый. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка в соответствии со ст. 144−145 УПК РФ. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», — отметили в ведомстве.