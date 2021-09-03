Владивосток, 3 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не исключил возможности увеличения туристического кешбэка для путешествий по регионам Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом глава государства сообщил 3 сентября на встрече с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Pixel2013 Туризм

«Туристический кешбэк — я бы тоже подумал над увеличением (кешбека). Для Дальнего Востока мы же ищем дополнительные ресурсы поддержать бизнес, а туристический бизнес — это перспективное направление без всякого сомнения», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин не поддержал предложение участников сессии «Конкуренция за инвестиции: как победить» VI Восточного экономического форума во Владивостоке о введении пятилетнего моратория на проведение проверок резидентов ТОР.

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