Джакарта, 3 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство достигло цели вакцинации, установленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает Antara.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

ВОЗ поставила цель привить 10% населения в каждой стране к концу сентября 2021 года, 40% населения каждой страны к концу 2021 года и 70% населения каждой страны к середине 2022 года.

«В настоящее время по крайней мере 140 стран вакцинировали 10% своих граждан, включая Индонезию», — отметила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

По состоянию на 1 сентября Индонезия ввела 100 млн доз вакцины против коронавируса, что поставило страну на седьмое место в мире по числу введенных доз.

В мире вакцинацию прошли 57,34% людей в странах с высоким уровнем дохода, что значительно превышает 2,14% людей в странах с низким уровнем дохода.

Количество случаев COVID-19 в мире почти достигло 210 млн, а число погибших превысило 4,5 млн.

По данным ВОЗ, ежедневно в мире регистрируется более 650 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе Юго-Восточной Азии после начала пандемии появилось 70 млн новых онлайн-покупателей, причем наибольшее количество прибавилось в Индонезии.