Индонезия достигла цели ВОЗ по вакцинации от коронавируса
Джакарта, 3 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство достигло цели вакцинации, установленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает Antara.
ВОЗ поставила цель привить 10% населения в каждой стране к концу сентября 2021 года, 40% населения каждой страны к концу 2021 года и 70% населения каждой страны к середине 2022 года.
«В настоящее время по крайней мере 140 стран вакцинировали 10% своих граждан, включая Индонезию», — отметила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.
По состоянию на 1 сентября Индонезия ввела 100 млн доз вакцины против коронавируса, что поставило страну на седьмое место в мире по числу введенных доз.
В мире вакцинацию прошли 57,34% людей в странах с высоким уровнем дохода, что значительно превышает 2,14% людей в странах с низким уровнем дохода.
Количество случаев COVID-19 в мире почти достигло 210 млн, а число погибших превысило 4,5 млн.
По данным ВОЗ, ежедневно в мире регистрируется более 650 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе Юго-Восточной Азии после начала пандемии появилось 70 млн новых онлайн-покупателей, причем наибольшее количество прибавилось в Индонезии.