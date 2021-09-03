Владивосток, 3 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. На Восточном экономическом форуме успешный туринвестор, модератор сессии «Туризм» Сергей Бачин на встрече в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий 3 сентября рассказал президенту РФ Владимиру Путину о проблемах в туристической отрасли Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Горнолыжный курорт

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В числе прочих предложений по улучшению туристического климата, инфраструктуры, спикер предложил снизить НДС на туристическую отрасль с 20% до 10% (как у азиатских соседей), предусмотреть субсидию на введенный номер в небольшой гостинице, обратить внимание на транспортную доступность и льготы для малой авиации и другие идеи, реализация которых могла бы сделать туристическую сферу удобной и конкурентоспособной.

Зампредседателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко сказал, что «будем точечно поддерживать эти меры, тщательно проанализируем, подсчитаем».

Министр финансов РФ Антон Силуанов многое из прозвучавшего не поддержал, в частности снижение НДС, но сказал, что «мы готовы ещё раз рассмотреть».

Владимир Путин рекомендовал тщательно отработать предложения: «Мы хотим, чтобы все реально работало в реальной экономике», и заверил, что поручит рассмотреть прозвучавшие предложения от предпринимателя, который выразил общие проблемы дальневосточников.

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Как сообщало ИА REGNUM, на полях VI Восточного экономического форума во Владивостоке 3 сентября на встрече с модераторами и спикерами сессий президенту РФ Владимиру Путину предложили увеличить туристический кешбэк.