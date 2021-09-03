Красноярск, 3 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. По состоянию на утро 3 сентября в Красноярском крае зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 356 га — в Кежемском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Pixabay.com Лесной пожар

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В тушении принимают участие более 110 человек, задействовано шесть единиц техники. Населённым пунктам возгорания не угрожают, подчеркнули в министерстве.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили один лесной пожар в Эвенкийском районе на площади 270 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в семи районах края и в городе Норильске действует особый противопожарный режим.