Владивосток, 3 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью внесения корректив в механизм обратного акциза на авиационный керосин, чтобы поддержать авиаперевозки на Дальнем Востоке. Об этом он сказал на совещании, которое прошло 3 сентября в рамках Восточного экономического форума — 2021.

Sean MacEntee Авиаперевозки

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На встрече советник президента Роснефти Роман Троценко изложил суть предлагаемых изменений. По его словам, при покупке керосина авиакомпании платят акциз, который затем возвращается обратно. «И он возвращается по всей стране с одинаковым коэффициентом 2,08. Это очень хорошая мера, но она недостаточна для Дальнего Востока, где авиационное топливо существенно дороже», — сказал Троценко, предложив увеличить коэффициент.

«Мне кажется, что это здравое предложение, — ответил Путин, обращаясь к министру финансов РФ Антону Силуанову. — Я понимаю, что это денежки, но тем не менее, если мы хотим здесь поддержать перевозки, то это существенная мера».

Силуанов, в свою очередь, отметил, что обсуждаемая мера увеличит компенсацию из бюджета, и предложил изучить ситуацию и подготовить встречные предложения.