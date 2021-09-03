Самара, 3 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Единый центр компетенций специальной связи открылся в Самаре. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Monoar Связь

«Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» было создано 1 августа 1939 года для организации доставки специальной корреспонденции и особых грузов по всей территории России и в другие страны. Спецсвязь предоставляет услуги физическим и юридически лицам по перевозке секретной корреспонденции и отправлений, в том числе содержащих государственную тайну, специальных грузов и грузов оборонно-промышленного комплекса, особо ценных предметов: официальная государственная документация, произведения искусства, религиозные и исторические реликвии, научные приборы, вооружение и другое», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время филиальная сеть этого предприятия объединяет 71 управление и свыше 170 отделений, которые обслуживают свыше 2500 городов. На предприятии работают 6800 человек.

Решение о создании в Самаре такого центра было принято в июле 2021 года. Работа Единого центра компетенций спецсвязи стартовала с запуска call-центра.

«Благодаря подобным федеральным решениям возникают новые рабочие места и новые возможности. Наш регион получает и расширяет свои компетенции. Все это позволяет развивать экономику региона, предоставлять сервисные услуги для бизнеса, хозяйствующих субъектов и жителей», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.