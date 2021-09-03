Кызыл, 3 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг подписал документ о снижении максимальной цены на уголь для населения. По его словам, разрез должен отпускать его по 2220 рублей и 10 копеек за тонну, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уголь

При этом угольщики, напротив настаивали на увеличении действующей цены. Глава выразил сомнение в обоснованности этого требования, напомнив, что уголь в соседней Хакасии стоит почти втрое дешевле, а в Туве стоимость топлива за последние 10 лет выросла в пять раз.

В связи с этим Владислав Ховалыг поручил провести анализ затрат Тувинской горнорудной компании. По итогам проверки выяснилось, что в себестоимость угля предприятие включалокосвенные расходы, не имеющие отношения к добыче и реализации, а прямые затраты оказались раздуты.

«Уж не говорю о том, что на внешних рынках компания подчас продавала уголь по меньшей стоимости, чем предприятиям, учреждениям и жителям республики. Фактически покрывала за наш счёт издержки и получала прибыль, причем неплохую — по 200−230 млн рублей в год», — отметил он.

С этими выводами согласились в Федеральной антимонопольной службе. Однако, по словам главы региона, никакой реакции со стороны компании и материнского холдинга не последовало. В результате он обратился с этой проблемой к президенту России Владимиру Путину.

«Всё ещё рассчитываю, что у руководства компании, которая, к слову, является еще и монополистом, возобладают реалистичные подходы. Социальная ответственность бизнеса, прежде всего, в отношении жителей тех территорий, где он зарабатывает свои прибыли, — это не пустые слова», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Владислав Ховалыг при встрече с главой государства назвал дорогой уголь одной из основных проблем региона. При этом разведанные запасы топлива в республике достигают 20 млрд тонн.

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