Берлин, 3 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Компания Opel представит в 2023 году электрическую версию Opel Astra. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Opel Opel Astra

Представители компании анонсировали премьеру Opel Astra-e во время дебюта хетчбэка Astra шестого поколения. В продажу последний поступит в начале следующего года.

Стоимость начальной комплектации Astra нового поколения составит 22 465 евро (1 947 000 рублей). Модель оснащается турбомотором объёмом 1,2 л производительностью 110 «лошадей».

Кроме того, Opel планирует представить осенью 2021 года универсал Astra Sports Tourer.

Что касается Opel Astra-e, то производитель пока сообщил только, что электродвигатель будет устанавливаться на передней оси модели.

Напомним, в июле текущего года компания Opel представила новую версию кроссовера Opel Crossland под названием Griffin.

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