Село Сакмара, Оренбургская область, 3 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Сакмарском районе Оренбургской области прокуратура выявила нарушение законодательства о животном мире и обратилась в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ласточки на проводах

В ходе проверки установлены факты отсутствия на линиях электропередач специальных устройств, препятствующих гнездованию птиц в местах, допускающих их соприкосновение с электропроводами. В такой ситуации возникает угроза гибели пернатых, включая редких и внесенных в Красную книгу.

В судебном порядке прокурор потребовал устранить нарушение. Суд возложил на электросетевую организацию обязанность оборудовать воздушные линии электропередач птицезащитными устройствами. Решение в законную силу не вступило.