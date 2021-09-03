Чита, 3 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 3 сентября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты уже 322 022 человека. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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Завершили вакцинацию 292 670 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). За сутки первую дозу инъекции получил 1591 житель региона, завершена вакцинация еще у 2728 человек.

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